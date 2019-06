Erdogan bei Özil-Hochzeit in Istanbul Trauzeuge

Mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als Trauzeuge hat der frühere Fußball-Weltmeister Mesut Özil (30) seine Braut Amine Gülse (26), ehemalige Miss Türkei, geheiratet. Im Fünf-Sterne-Hotel "Four Seasons" gaben sich die beiden am Freitagabend vor 300 Gästen das Ja-Wort. Özil, der im Ruhrgebiet geboren wurde, aber türkische Wurzeln hat, war wegen seiner augenscheinlich guten Beziehung zu Erdogan in Deutschland heftig in die Kritik geraten.

Vor der Weltmeisterschaft 2018 hatte der Arsenal-Profi gemeinsam mit seinem Nationalteam-Kollegen Ilkay Gündogan für ein Foto mit dem in Deutschland umstrittenen Politiker posiert. Nach dem Turnier in Russland erklärte er unter schweren Vorwürfen seinen Rücktritt aus dem DFB-Team und entfachte damit eine Debatte über Integration und Rassismus in dem Land.

Auf Instagram postete der Fußballstar Hochzeitsfotos: