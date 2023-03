Dieser Modetrend ist sogar gesund

Kräftiges Pink, strahlendes Gelb, Himmelblau und Erbsengrün: All diese Farben sieht man jetzt in den Schaufenstern – und sie alle haben das Potenzial, die Laune zu verbessern. "Dopamine Dressing" nennt sich das Konzept, das Psychologin Dawnn Karen vom Fashion Institute of Technology in New York geprägt hat und das sich sogar positiv auf die Gesundheit auswirken soll. Es geht dabei nämlich darum, ganz bewusst Kleider auszusuchen, die fröhlich machen. "Das Ziel ist, dass beim Tragen das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet wird", erklärt Karen.

Und es funktioniert tatsächlich. "In zahlreichen Studien wurde längst nachgewiesen, dass Farben auf die Stimmung wirken", sagt Astrid Jorda, Therapeutin am Institut für Psychotherapie am Kepler-Uniklinikum Linz, und analysiert für die OÖNachrichten die neuen Trendfarben:

Pink: In diesem Frühling ragt das kräftige Rosa aus der Palette der starken Farben heraus und steht dabei für eine Vielzahl von Emotionen: "Pink ist ausdrucksstark und versprüht das Gefühl von Lebenslust", sagt Tiefenpsychologien Astrid Jorda. Die Farbe ist mittlerweile auch durchaus bürotauglich – dank Kleidern und Anzügen mit klaren Schnitten, ohne Schnörkel und Rüschen.

Gelb spricht ohnehin für sich: "Damit wird man keinesfalls übersehen und präsentiert seine Laune quasi schon im Outfit", sagt Jorda. Gelb sei dynamisch und freundlich und symbolisiere eine sanfte, angenehme Wärme.

Ganz im Gegensatz zu Orange, das feuriger wirke. "Die Farbe strahlt Aktivität und Vitalität aus."

Grün ist seit längerem nicht aus der Mode wegzudenken, heuer geht der Trend in eine neue Richtung: Obwohl leuchtende Töne immer noch angesagt sind, tragen wir jetzt auch pastelligere Versionen à la Salbei oder Erbse. "Helles Grün steht generell für Wachstum, Aufbruch und Hoffnung. Nicht umsonst ist es die Farbe des Frühlings", sagt Jorda.

Lavendel: Inspiriert von Krokussen und Veilchen – Lila ist eine der wichtigsten Trendfarben des Jahres und bringt eine sanfte Aura mit sich. "Violett steht in der Farblehre für die Verbindung von männlich und weiblich und gilt als harmonisch und ausgleichend."

Himmelblau ist eine ganz zarte Farbe und strahle eine gewisse Kindlichkeit und Verletzlichkeit aus. "Und sie vermittelt Romantik", sagt Astrid Jorda.

Weiß und Beige wird von "Vanilla Oatmilk" abgelöst. Der Ton liegt irgendwo zwischen Milchkaffee und hellem Haferbraun. "Das ergibt eine sehr warme, neutrale und sanfte Farbe, nicht so clean wie reines Weiß", sagt die Psychotherapeutin. Modeexperten zufolge eigne sie sich fabelhaft für einen minimalistischen Kleiderstil und lasse sich wunderbar mit natürlichen Materialien wie Basttaschen und Strohhüten kombinieren.

