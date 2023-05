Das filmreife Leben von König Juan Carlos

Entsprechend brisant ist die vierteilige Serie über den 85 Jahre alten Bourbonen, die ab sofort auf Sky abrufbar ist. "Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat" ist eine Mischung aus Politthriller, Wirtschaftskrimi und TV-Seifenoper.

Juan Carlos war fast vier Jahrzehnte König von Spanien. Daheim galt er lange als Volksheld und als "Retter der Demokratie", nachdem er im Februar 1981 eine Putschistengruppe mit einer resoluten Rede zur Aufgabe bewegt hatte.

Korruption, Jagd in Afrika

Korruptionsaffären und vor allem eine ominöse Elefantenjagd in Afrika führten zu seinem Fall und letztlich zu seiner Abdankung zugunsten von Sohn Felipe im Jahr 2014. Weitere Skandale sowie finanzielles Fehlverhalten setzten dem emeritierten König danach ebenfalls schwer zu. Da darunter auch das Ansehen des Königshauses litt und Rufe nach einer Abschaffung der Monarchie lauter wurden, verließ Juan Carlos am 3. August 2020 in einer sprichwörtlichen Nacht-und-Nebel-Aktion seine Heimat.

Nach offizieller Lesart tat er das freiwillig. In Spanien gilt es aber als offenes Geheimnis, dass er alternativlos ins Exil geschickt wurde.

