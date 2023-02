Vorbereitung ist alles – vor allem beim Opernball

Sie hat schon viele – meist Frauen – für den Opernball geschminkt und frisiert. Damit steht die Grundregel für diesen größten aller österreichischen Bälle für die Linzerin fest. Eincremen sei wichtig, vor allem an den Händen. Für Hautunreinheiten eignet sich Camouflage, um ein Auslaufen des Lippenstifts zu verhindern, wird Concealer verwendet: "Das ist ganz wichtig, der Lippenstift muss sauber gezogen sein." Betont werden die Augen, falsche Wimpern gehören dazu: "Am besten eignen sich einzelne Wimpern, gezielt eingesetzt."

Wer noch weitere Tipps von Andrea Lehner möchte, hat am OÖN-Frauentag am 3. März Gelegenheit dazu. Zwischen 10 und 16 Uhr coacht Lehner zum Thema Make-up und Frisur im Seminarraum in den Linzer Promenaden Galerien.

