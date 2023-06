In einer Woche wird im Wiener Rathaus wieder aufgetanzt

Die Festsaal im Wiener Rathaus lädt am 17. Juni zum Genießen, Tanzen und Feiern ein.

In etwas mehr als 168 Stunden werden wieder die schönsten Dirndln und Trachtenanzüge hervorgeholt, wenn das Wiener Rathaus ganz im Zeichen eines Bundeslandes steht: Der Ball der Oberösterreicher lädt zum mittlerweile 120. Mal in die Bundeshauptstadt und bietet dabei Tanz, Genuss und eine Ballnacht in ganz besonderer Atmosphäre.

Wie jedes Jahr lockt der Sommerball zahlreiche prominente Gäste ins Wiener Rathaus. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist Stammgast und übernimmt bei der heurigen Ausgabe erstmals den Ehrenschutz der Veranstaltung. Laut Stelzer, der sich den gemeinsamen Tanz mit seiner Gattin Bettina auch heuer nicht entgehen lassen wird, sei der Ball „ein Zeichen des Miteinanders und Zusammenkommens“. „Oberösterreichs einzigartige Kultur, Musik und Kulinarik versprechen den Gästen dabei ein einmaliges Erlebnis“, sagt der Landeshauptmann.

LH Stelzer beim Tanz mit seiner Gattin Bettina Bild: Volker Weihbold

Auch der erfolgreichste Beachvolleyballer Österreichs, Clemens Doppler, tauscht am 17, Juni seine Flip-Flops gegen Anzugschuhe. „Ich wohne seit mehr als 22 Jahren in Wien und fühle mich hier sehr zu Hause, trotzdem ist es schön, an einem Abend ein Stück Heimat genießen zu können.“

Musik und Tanz für jedermann

Seit 2001 ist die Mühlviertlerin Johanna Rachinger Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek und damit eine der vielen Oberösterreicherinnen, die in der Bundeshauptstadt Karriere gemacht haben. Als Gast auf dem Oberösterreicher Ball freut sich Rachinger, „Landsleute zu treffen und neue kennenzulernen“. „Und das bei einer Nacht voller Musik und Tanz“, sagt die gebürtige Putzleinsdorferin.

Für Letzteres ist am Ball der Oberösterreicher garantiert: Neben dem Musikverein Grünau im Almtal, der den Einzug der Ehrengäste musikalisch begleiten wird, warten das Big Band Project, das Woodstock der Blasmusik und das Trio Saitenschneider aus dem Salzkammergut mit Tanzmusik für jeden Geschmack auf.

Als Mitternachtseinlage wird der Sänger Julian le Play (Nummer-eins-Album „Tandem“) seine Hits für eineinhalb Stunden zum Besten geben. Anschließend macht DJ Rene Rodrigezz mit seinen elektronischen Klängen und Rhythmen die Nacht zum Tag.

Karten für den Ball

Wer noch Karten für den Ball der Oberösterreicher am 17. Juni im Wiener Rathaus will, muss schnell sein: Ein Ticket für den Ball kostet im Vorverkauf 72,50 Euro. Ermäßigungen gibt es seitens der Veranstalter für Jugendliche zwischen 18 und 26 Jahren (40 Euro) und Besitzer einer OÖNcard, die zehn Euro weniger für jede Karte zahlen.

Karten sind auf oberoesterreicherball.at erhältlich.

