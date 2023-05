Wenn die Oberösterreicher in Wien auftanzen

Brauchtum und Tradition in festlich geschmückter Atmosphäre im Wiener Rathaus

Wenn der ausgegebene Dresscode im Wiener Rathaus "Dirndl und Trachtenanzug" lautet, dann steht einer der Höhepunkte der Ballsaison bevor. Zum mittlerweile 120. Mal findet der Ball der Oberösterreicher in der Bundeshauptstadt statt. Zum runden Jubiläum erwartet die Besucher am 17. Juni ein spannendes und abwechslungsreiches Programm.

Neben musikalischen Highlights wie dem Big Band Project, dem Woodstock der Blasmusik, Sänger Julian le Play (Nummer-eins-Album "Tandem") und DJ Rene Rodrigezz kommen Ballgäste auch in den Genuss kulinarischer Schmankerl und Getränke aus dem Bundesland ob der Enns.

Den Ehrenschutz des Balles übernimmt heuer Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Die Gäste seien laut Stelzer auch heuer eingeladen, "Oberösterreich in seiner besonderen Vielfalt und Pracht zu erleben". Auch wolle man das Bundesland mit seinen erfolgreichen Unternehmen sichtbarer machen.

Das Musikprogramm lädt auch heuer zum Tanzen ein. Bild: Volker Weihbold

"Ein Stück Hoamatland"

Denn auch für heimische Unternehmer und Wirtschaftsgrößen ist der 17. Juni ein Fixtermin – so etwa für Robert Machtlinger, Geschäftsführer des Innviertler Flugzeugteileherstellers FACC. "Als internationales Unternehmen möchten wir durch unsere Unterstützung des Balls unsere Verbundenheit mit der Region zum Ausdruck bringen", sagt Machtlinger.

Ein treuer Stammgast ist auch Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

"An diesem Abend können unsere Landsleute in der Bundeshauptstadt Heimatluft schnuppern", sagt Schaller. Das Besondere an der Ballnacht ist für den RLB-Generaldirektor die "Verbundenheit aller Mitwirkenden und Ballgäste".

Für den Generaldirektor der OÖ. Versicherung, Othmar Nagl, ist der "Traditionsball" ein "Stück Hoamatland in Wien".

Viele Unternehmen würden den Ball der Oberösterreicher nutzen, um sich in Wien zu präsentieren, erzählt Werner Pamminger, Geschäftsführer der Standortagentur Business Upper Austria, die auch Mitveranstalter ist. "Das Interesse dabei zu sein, wird von Jahr zu Jahr größer."

Der Vorverkauf der Ballkarten läuft bereits, ein Ticket kostet 72,50 Euro. Für Jugendliche im Alter von 18 bis 26 Jahren kostet die Ballkarte im Vorverkauf 40 Euro. Ballkarten sind auch online auf oberoesterreicherball.at erhältlich.

