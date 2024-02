Die Galanacht war für Klammer ein "Herzensanliegen"

Mit 2500 Gästen im bummvollen Linzer Brucknerhaus hat die OÖN-Galanacht des Sports gestern wieder an die Glanzzeiten vor der "Corona-Pause" angeschlossen. Die Stimmung im schönsten Ballsaal des Landes war bei Promis und Adabeis glänzend. Einer der Höhepunkte: Franz Klammer wurde mit dem "Sports Life Award Austria", den zuvor Größen wie Franz Beckenbauer, Boris Becker, Katharina Witt oder Toni Innauer bekommen haben, ausgezeichnet.

Schon vor der spektakulären Eröffnung mit Songcontest-Starter Nathan Trent und Geigerin Allegra Tinnefeld war diese Galanacht für Klammer ein "Herzensanliegen". Gemeinsam mit Andreas Goldberger gab es ein Treffen mit dem oberösterreichischen Kardiologen Helmut Pürerfellner, der in seiner Funktion als Europa-Präsident der Herz-Rhythmologen gerade eine Kampagne für den "Global Pulse Day" am 1. März anschiebt. Klammer und Goldberger haben das Herz am richtigen Fleck und sich spontan als Unterstützer dieses Projekts eingeklinkt.

Herzklopfen gab es wohl auch bei Thomas Dreßen, der erstmals in seiner Wahlheimat Oberösterreich auf der Bühne des Brucknerhauses gefeiert wurde. Anlässlich seines Karriere-Endes wurde der 30-jährige Kitzbühel-Sieger von 2018 von Sport-Landesrat Markus Achleitner geehrt. Der umtriebige Politiker hatte sich übrigens wie Landeshauptmann Thomas Stelzer, Moderatorin Silvia Schneider und Arbeitsminister Martin Kocher am Donnerstagabend beim Opernball in Wien für die Linzer Galanacht "aufgewärmt". Als weiterer Bundespolitiker war Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler im Brucknerhaus auf Ballhöhe.

Als große sportliche Themen waren auf der Bühne die Olympischen Sommerspiele in Paris und die Fußball-EM in Deutschland präsent. Susanne Gogl-Walli, Oberösterreichs Sportlerin des Jahres 2023, hat ihr Ticket im Gegensatz zu Ruder-Ass Magdalena Lobnig schon in der Tasche. Auch Para-Triathlet Florian Brungraber ist in Paris ein Fixstarter.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird bei der EM dabei sein, für die Gala sagte er gestern schweren Herzens ab. Bei der Nations-League-Auslosung am Donnerstag in Paris hat er sich einen Virus eingefangen, der ihn in die Knie zwang. Fußball-Fieber war es nicht.

