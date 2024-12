Doktor-Streit: Fachhochschulen widersprechen Universitäten

Forschungsstarke FH: Die ASIC-Forschungsgruppe am Fachhochschul-Campus Wels arbeitet an der Weiterentwicklung erneuerbarer Energietechnologien.

Die Rektorin der Linzer Kunstuni, Brigitte Hütter, hat bei ihrem Antritt als neue Präsidentin der Universitätskonferenz (Uniko) betont, das Promotionsrecht solle Universitäten vorbehalten bleiben. Johann Kastner ist Vizepräsident für Forschung an der FH Oberösterreich und Leiter des entsprechenden Ausschusses in der Fachhochschulkonfernez (FHK), dem Pendant zur Uniko. Das Promotionsrecht wäre für forschungsstarke FH wie jene in Oberösterreich „ganz essentiell“, so seine