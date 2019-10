Toyota RAV4 als Plug-in-Hybrid: mehr als 222 PS

Vor mehr als einem Jahr präsentierten die Japaner in New York die fünfte Generation des RAV4: schnörkelloses, modernes Design und traditioneller Hybrid-Antrieb. Jetzt zündet Toyota die nächste Antriebsstufe – den Plug-in-Hybrid.

Klar ist, dass auch in der neuen Variante der bewährte 2,5-Liter-Vierzylinder seinen Dienst versehen wird. Der Verbrenner wird die Vorderräder antreiben, während der E-Motor an der Hinterachse angeflanscht ist. Die aktuelle Hybrid-Version schafft 222 PS bzw. 221 Nm Systemleistung. Der Plug-in-Hybrid hingegen wird "der stärkste RAV4 aller Zeiten" sein, kündigte Toyota an. Der Allradler wird also mehr als 222 PS leisten. Wie hoch die elektrische Reichweite ist, darüber darf auch noch spekuliert werden. Was die Japaner verrieten: Der RAV4 wird in der Farbe Supersonic Rot präsentiert.