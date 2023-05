Lithium: Noch drei Standorte

Der Stollen in Wolfsberg

Bretstein-Lachtal (Bezirke Murtal bzw. Murau), Klementkogel (Bezirk Voitsberg bzw. Wolfsberg) und Wildbachgraben (Bezirk Deutschlandsberg). In den drei Gebieten wird nun analysiert, wo sich der Lithiumabbau lohnt. In Wolfsberg selbst kann frühestens 2025 mit dem Abbau begonnen werden. Dort schlummern insgesamt 129.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität im Boden. Der erwartete Kapitalwert liegt nach Steuern bei 1,5 Milliarden US-Dollar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper