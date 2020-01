Ladies, starten Sie Ihre Motoren!

600 Startplätze werden per Zufallsprinzip vergeben, die Teilnahme auf www.ladyday.at ist kostenlos.

Gefahren wird in ÖAMTC-Fahrtechnikzentren in ganz Österreich, die Siegerin darf sich über einen Mercedes A-Klasse freuen. Bewältigt werden müssen diverse Übungen, die Alltags- und Ausnahmesituationen im Straßenverkehr simulieren. Das Finale mit den 50 besten Fahrerinnen steigt von 11. bis 13. September im Fahrtechnikzentrum in Teesdorf.

