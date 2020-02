"Keiner mag Schnürlsamthosen!"

Seit acht Jahren läuft der Renault Zoe vom Band, inzwischen produzieren die Franzosen die zweite Generation. Genug Zeit also, damit Renault-Händler und ihre Kunden mit der E-Mobilität vertraut werden. Wir sprachen mit Wolfgang Sonnleitner vom gleichnamigen Autohaus unter anderem über die Gründe für das langsame Wachstum des E-Auto-Marktes.

OÖN: Im Jänner waren erstmals mehr als drei Prozent der Neuzulassungen in Österreich Elektro-Pkw. Oder andersherum: 97 Prozent der Autos haben klassische Antriebe. Woran liegt’s, dass sich die E-Mobilität so schwer tut?

Sonnleitner: Es gibt zwei Faktoren: erstens der Preis. E-Autos sind im Vergleich zu konventionellen Antrieben teurer. Und zweitens die Verwendungssicherheit. Denn die Frage muss erlaubt sein: Warum soll ein Privater – außer aus ideologischen Gründen, weil er die Umwelt schützen will – statt eines Clio einen Zoe kaufen? Das Auto kostet in den ersten Jahren mehr, selbst wenn man Sprit usw. einrechnet. Trotzdem: Der Zoe amortisiert sich nach vier, fünf Jahren. Und, ganz generell: Die E-Mobilität wird sich durchsetzen. Die Antriebe werden in ein paar Jahren zu 100 Prozent elektrisch sein. Davon bin ich überzeugt.

Und die Verwendungsmöglichkeiten...

...sind eingeschränkt. Man muss zuhause laden können, und es gibt zu wenig öffentliche Ladestationen. Kurzum: Die Anwendungsmöglichkeiten sind für ein Elektroauto nicht so gut wie für einen Verbrenner.

Kam aber nicht mit Greta Thunberg ein Umdenken?

Ja, die Kunden sind gerade in Österreich bereit, das eine oder andere für die Umwelt zu tun. Das merken wir schon. Diese Bereitschaft hört aber irgendwann auf. Denn wenn man einige tausend Euro mehr investieren muss, damit man grün unterwegs ist, dafür aber noch den einen oder anderen Nachteil wie die Reichweite hat, dann schwindet die Bereitschaft schnell. Wenn das Bio-Hendl im Supermarkt das Doppelte kostet, dann greifen die meisten zum billigeren Angebot.

Die EU macht aber Druck für den Wandel hin zur E-Mobilität – sprich: die 95 Gramm CO2, die ab heuer nur noch ausgestoßen werden dürfen...

Die Autohersteller mit einer CO2-Strafsteuer zu zwingen, E-Autos zu verkaufen, ist der völlig falsche Ansatz. Die Nachfrage muss vom Kunden kommen. Wir bauen nur, was der Kunde wünscht. Das ist so, als würde der Staat sagen, er möchte, dass die Bürger Schnürlsamthosen anziehen, und zwingt die Hersteller, nur noch Schnürlsamthosen zu produzieren. Keiner mag Schnürlsamthosen.

Allgemein gilt: Wer zuhause keine Ladestation hat, braucht sich kein E-Auto kaufen. Das schließt schon viele Stadtbewohner aus. Und die Stadt ist ja – siehe Reichweite – das Haupteinsatzgebiet der Stromer. Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen?

Durch eine Investition in die Infrastruktur. Doch in der Politik ist die Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen, gleich null. Das Problem sollen andere lösen. Die Autohersteller sollen aktiv werden, die Kunden, die Tankstellenbetreiber. Der Staat muss zumindest Rahmenbedingungen schaffen, um die Installation von Lademöglichkeiten zu vereinfachen. Da geht’s beispielsweise um Anschlussgebühren, die exorbitant hoch sind. Oder in Tiefgaragen gibt’s keine Genehmigung für die Installation von Steckdosen, weil eine Verordnung aus dem Jahr 1972 existiert, die das Laden von E-Autos verbietet. Damals ging’s um Bleiakkus, die schon längst Geschichte sind. Wir verkaufen inzwischen seit acht Jahren Elektro-Autos, passiert ist auf diesem Sektor seither gar nichts.

Gar nichts?

Vereinzelt haben Unternehmen Initiativen gestartet wie die Linz AG, die gar nicht so wenig Ladepunkte aufgestellt haben, die aber mit nur geringen Ladeleistungen ausgestattet sind.

Und das Henne-Ei-Prinzip?

Na ja, es wird nicht mehr E-Auto-Käufer geben, wenn keiner seinen Wagen irgendwo anstecken kann.

Der Staat hat die Ziele klar definiert...

Stimmt. Wenn wir das erreichen sollen, was sich die Politik vorstellt, das wäre, als wenn ich mit einer Wirtshaustruppe in der Champions League spielen soll. Da fehlt’s an allen Ecken und Enden. Wir brauchen Anreize für den Kauf von E-Autos plus die Infrastruktur. Wir haben Kunden, die sich für E-Autos interessieren und sich diese leisten könnten. Die aber den Kaufvertrag nicht unterschreiben, weil diese Leute weder daheim noch in der Firma laden können.

Haben Sie schon Kunden verloren?

Ja, mehrere. Aus besagten Gründen.

Renault hat mit dem Zoe einen Kleinwagen gebracht, andere kommen mit großen SUVs – Audi mit dem e-tron, Mercedes mit dem EQC. Welcher ist der sinnvollere Weg?

Das eine ist der technische Zugang. Und das andere ist: Was möchte der Kunde? Und der Kunde möchte einen SUV. Darum werden wir in naher Zukunft auch unser Angebot in diese Richtung erweitern.

Der Zoe ist allerdings das meistverkaufte E-Auto im Jänner. Das widerspricht Ihrer Aussage...

Weil der Markt aktuell natürlich von Firmenzulassungen getrieben ist. Weil da der Sachbezug bzw. die Vorsteuerabzugsfähigkeit schlagend wird. Diese Vergünstigungen haben bis jetzt am meisten gebracht.

Die Modellvielfalt wächst ja heuer extrem. Bei wie viel Prozent Marktanteil werden die E-Autos Ende 2020 liegen?

Schwierig zu sagen. Wegen des CO2-Limits wird’s zum Jahresende viele Zulassungen von E-Modellen geben. Allerdings werden die wenigsten dann schon einen Käufer haben.

Und in Zahlen?

Beim Marktanteil werden die E-Autos deutlich über die Fünf-Prozent-Marke springen. Wir bei Sonnleitner liegen aktuell bei acht Prozent, am Jahresende werden wir zweistellig sein.

Was wird heuer noch Elektrisches von Renault kommen?

Vermutlich der Twingo, der ja technisch ident mit dem elektrischen Smart forfour ist. Und dann kommt mit Sicherheit noch etwas SUV-mäßiges.

