Italienische Herzensangelegenheit

Zehn Jahre lang baute Alfa Romeo das Sondermodell GTA: von 1965 bis 1975. Das ist lange her. Und doch lächeln Alfisti heute noch verschmitzt, wird das legendäre Kürzel erwähnt. GTA, das heißt "Gran Turismo Alleggerita". Wobei das Italienische "alleggerire" übersetzt "erleichtern" bedeutet.

GT-Modell als Basis

Als Basis verwendete die Rennabteilung von Alfa Romeo, Autodelta, die Giulia GT, schmiss Überflüssiges über Bord und ersetzte Schweres durch Leichtes. Das GTA-Original wog mit 745 um 205 Kilogramm weniger als das Basismodell. Eine Besonderheit der einstigen italienischen Erleichterung treibt Betrachtern heute noch Tränen der Freude in die Augen: Alu ersetzte das Stahlblech, die Platten wurden mit Nieten am Unterbau befestigt. Just diese Nieten sind bei Original-GTA-Modellen unterm Lack sichtbar.

Durch eine Doppelzündung machten die Techniker den 1,6 Liter-Vierzylinder fit für 170 PS (statt 115 PS).

Schaltzentrale mit viel Alcantara Bild: Alfa Romeo

Pünktlich zum 110. Markenjubiläum erinnerten sich die Italiener an den spartanischen Kult-Sportler. Und hievten den Leichtbau in die Jetztzeit. Natürlich als Abwandlung der aktuellen Giulia Quadrifoglio ("vierblättriges Kleeblatt"), des Top-Modells von Alfa. Die Formel lautet: 100 Kilogramm weniger, 30 PS mehr.

Die Abgasanlage aus Titan, Kardanwelle, Motorhaube, Dach, Sitzschalen etc. aus Kohlefaser – da ein paar Deka, dort ein paar Kilo. In der Renn-Version GTAm flog die Rückbank raus (dafür passen Helme und Feuerlöscher in die freigewordenen Ausnehmungen), Polycarbonat ersetzte die Serien-Heckscheibe, Sechspunkt-Hosenträgergurte, Überrollbügel und spezielle Türverkleidungen – die Ingenieure sparten noch einmal 50 Kilogramm ein.

V6-Biturbo mit 540 PS

Den Serien-V6-Biturbo peppten die Italiener von 510 auf 540 PS auf, der Norm-Sprint verkürzte sich – auch dank der Launch Control (Startautomatik) – um 0,3 auf 3,6 Sekunden. Damit die atemberaubende Leistung nicht als Gummiabrieb verpufft, verschraubte Alfa noch einen Heckspoiler.

Wer die italienische Herzensangelegenheit zu seiner eigenen machen möchte, muss schnell sein. GTA und GTAm sind zusammen auf 500 Stück limitiert. Über die Preise wird noch geschwiegen, inbegriffen sind Rennoverall, -handschuhe und -schuhe.

Alfa Romeo Giulia GTA Einst Bauzeit: 1965 - 1975

Leergewicht: 745 kg

Motor: 1,6-l-Vierzylinder mit Doppelvergaser

Leistung: 125 kW (170 PS) bei 6000 1/min

Spitze 185 km/h

Abmessungen: L/B/H 4080/1580/1310

Radstand 2350

Stück: 500 Jetzt Bauzeit: ab 2020

Leergewicht: 1570 kg

Motor: 2,9-Liter-V6 mit Biturbo

Leistung: 397 kW (540 PS)

Spitze: k.A.

Abmessungen: L/B/H 4643/1860/1438

Radstand 2820

Stück: 500