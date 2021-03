Freche Aygo-Studie: Entworfen in den Homeoffices der Welt

So ist auch die aktuelle Studie Aygo X Prologue zu verstehen, die im Designzentrum ED2 in Nizza sowie den Homeoffices dieser Welt entstanden ist. Und die Toyota am Donnerstag erstmals herzeigte.

Konzipiert ist der Cityflitzer für "freizeitliebende Abenteurer", wie es Toyota formuliert. Darauf deutet auch die intensive Farbe "Sparkling Chili Red" hin. Frech schaut das LED-Leuchtband an der Front aus, das sich über die gesamte Breite zieht. Und die extrem großen Räder gepaart mit dem schwarzen Kunststoffband entlang der Unterseite des Aygo deuten auf einen SUV-Charakter hin.

Ob und und mit welchem Design der pfiffig-schräge Japaner in Serie geht, steht noch nicht fest. Der Marktstart ist für 2022 vorgesehen. Fix ist, dass der Fünftürer ausschließlich mit Verbrennern ausgerüstet wird.