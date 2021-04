Ausgebüxte Ziegen erhalten neues Zuhause

Nachdem Passanten die Tiere am Wochenende entdeckt hatten, konnte nun der Besitzer ausgeforscht werden. Da dieser die Ziegen aber in einer Werkstatt nicht ordnungsgemäß gehalten hatte, darf das Paar nun in der Tierschutzstelle bleiben.

