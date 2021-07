Wiener Impfboot auf Alter Donau

Das Vakzin wird entsprechend mit einem Boot gebracht. Es fährt mehrere Anlegestellen an der Alten Donau an. Sobald es eintrifft, wird an Land eine Impfstelle aufgebaut. Die Aktion dauert den ganzen Sommer über, geimpft wird immer freitags und an den Wochenenden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.