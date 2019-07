Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf steirischer S6

Wie das Rote Kreuz in einer Aussendung mitteilte, hatte erst ein Auto eine Leitschiene touchiert, ein nachkommendes Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Mann wurde aus dem Fahrzeug befreit, er hatte eine Verletzung an der Wirbelsäule erlitten. Drei Frauen wurden leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, und in das Landeskrankenhaus Mürzzuschlag-Mariazell gebracht.