Video zeigt Lawinenabgang am Grimming

Nach den starken Niederschlägen bleibt die Lawinensituation in der Nordalpen angespannt. Mehr als einen Meter Neuschnee gab es in den vergangenen Tage in den Nordstaulagen. Dadurch stieg die Lawinenwarnstufe oberhalb der Waldgrenze auf Vier, was "große Gefahr" bedeutet.

Mit spontanen Lockerschneelawinen oder Schneebrettern müsse im steilen Gelände gerechnet werden, teilte der Lawinenwarndienst des Landes Steiermark in seinem Bericht am Mittwoch mit – und behielt recht. Aufsehenerregende Bilder davon liefert eine Webcam in der Obersteiermark: Sie zeigen eine Staublawine, die sich am Mittwoch gegen 11 Uhr vormittags über die steilen Abbrüche des Grimmings in Richtung Salzkammergutbundesstraße B145 wälzt:

Die Bilder verbreiteten sich rasant via Sozialen Medien und sorgten dort für Aufregung. Die gute Nachricht: Die Lawine hat weder Schädenangerichtet, noch Menschen in Gefahr gebracht. "Das Video stammt aus dem Bereich der Lawinengalerie in der Klachau. Es schaut natürlich spektakulär aus, war aber nur eine Staublawine, die bei den Schotterablagerungen am Grimming zu stehen gekommen ist", gab Roland Raninger, Bürgermeister von Stainach-Pürgg, gegenüber der Kleinen Zeitung Entwarnung.