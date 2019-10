Verletzte Frau einfach abgelegt

Zeugen leisteten der bewusstlosen 26-Jährigen Erste Hilfe und verständigten die Exekutive. Der Verdächtige – ein 25-jähriger Österreicher – wurde festgenommen.

Der junge Mann hatte die Frau kurz vor Mitternacht aus dem Haus getragen, das sich in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofes befindet. Zwischen zwei geparkten Autos legte er die Bewusstlose, die gravierende Kopf- und Gesichtsverletzungen aufwies, auf den Asphalt. Danach ging er einfach wieder zurück ins Haus und ließ seine Wohnungstüre offenstehen. Zeugen des Vorfalls alarmierten Rettung und Polizei.

> Video: Verletzte Frau auf Straße gelegt

Während die Schwerverletzte erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht wurde, machten sich die Beamten auf die Suche nach dem Verdächtigen. Diesen fanden sie wenig später in seiner Wohnung in dem Mehrparteienhaus vor. Er wurde festgenommen.

In welcher Beziehung er zu dem Opfer steht, wird nun ermittelt. Die Frau war jedenfalls nicht in der Wohnung des 25-Jährigen gemeldet, hieß es von der Wiener Landespolizeidirektion.

Keine Lebensgefahr mehr

Die Kopfverletzungen der Frau stellten sich im Krankenhaus als sehr schwer heraus. "Zunächst hatte sich die Frau in einem lebensbedrohlichen Zustand befunden, mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitagnachmittag. Bislang konnte das Opfer wegen seiner Verletzungen nicht befragt werden. Der Tatverdächtige wurde noch gestern Nachmittag einvernommen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Somit blieb auch unklar, wegen welchen Delikts gegen den Mann – also wegen versuchten Mordes oder etwa wegen schwerer Körperverletzung – ermittelt wird.

