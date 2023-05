Tornado in Ortschaft im Bezirk Horn

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Ein Tornado zog am Samstagnachmittag durch Oberfladnitz, eine Katastralgemeinde von Weitersfeld im Bezirk Horn. Dabei sollen Medienberichten zufolge mehrere Dächer abgedeckt worden und erheblicher Sachschaden entstanden sein. Das Naturereignis blieb auf die etwa 70 Einwohner zählende Ortschaft beschränkt. "Ein gewaltiger Windstoß" habe sich erhoben, schrieben die "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") online. Der Tornado dürfte von den Feldern in die kleine Katastralgemeinde gezogen sein und eine etwa 20 Meter breite Schneise gezogen haben, berichtete der ORF Niederösterreich. Verletzte habe es keine gegeben, sagte Bürgermeister Reinhard Nowak (ÖVP) auf APA-Anfrage. Es sei nur Oberfladnitz getroffen worden und auch hier nicht die gesamte Katastralgemeinde, sagte Nowak. "Binnen zwei Minuten war alles vorbei." Zwei Familien sind laut dem Bürgermeister hauptbetroffen. Er hoffe, dass die Sachschäden durch Versicherung gedeckt seien, so der Ortschef.