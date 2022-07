Tödlicher Unfall auf Bahnübergang im Waldviertel

Auf einem Bahnübergang in Stölzles in der Gemeinde Hirschbach (Bezirk Gmünd) hat sich am späten Montagvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Auto mit einer 80 Jahre alten Frau am Steuer war mit einem Personenzug kollidiert, berichteten Polizei und Feuerwehr. Für die Lenkerin aus dem Bezirk Gmünd gab es keine Hilfe mehr.

Die Frau sei trotz Rotlichts mit dem Pkw auf den Bahnübergang gefahren, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Ein Zusammenstoß mit dem Personenzug war trotz einer Notbremsung des 50-jährigen Lokführers die Folge. Der Wagen wurde 540 Meter mitgeschleift.

Die laut Polizei 28 Fahrgäste in dem Zug auf der Strecke der Franz-Josephs-Bahn blieben unverletzt. Sie wurden von Helfern der Feuerwehr mittels Shuttlediensten zum Bahnhof Pürbach gebracht. Die 80-Jährige war allein mit ihrem Auto unterwegs.