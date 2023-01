Skitourengeher kam bei Lawinenabgang am Katschberg ums Leben

Die Unglücksstelle am Tschanek

Der Mann war am Nachmittag zu einer Skitour aufgebrochen, aber nicht mehr nach Hause gekommen, weshalb eine Suchaktion eingeleitet wurde. Alpinpolizei und Bergretter fanden den Toten schließlich am Sonntagvormittag unter den Schneemassen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war alleine mit seinen Tourenskiern in Richtung Tschaneck (Gemeinde Rennweg) unterwegs. Unterhalb der Gontalscharte auf etwa 1.800 Metern Seehöhe wurde er von einem vermutlich selbst ausgelösten Schneebrett erfasst, mitgerissen und verschüttet. Die Ermittlungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.