Rekord-Kürbis wiegt 735 Kilogramm

Zum zehnten Mal ist an diesem Wochenende die Österreichische Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft über die Bühne gegangen, bei der das schwerste Exemplar seiner Art ermittelt wurde. Schauplatz war wieder das Messegelände Garten Tulln.

Gewonnen hat das Team des Jugendzentrums in Berndorf in Niederösterreich. Ihre Frucht bringt stolze 735,7 Kilo auf die Waage. Platz zwei ging an Vorjahressieger Franz Mathias aus Oberkreuzstetten im Bezirk Mistelbach. Sein Kürbis wog 593 Kilogramm. Das Siegerpodest komplettierte Friedrich Melka vom Riederberg im Tullnerfeld mit einem 568,5 Kilogramm schweren "Bluza".

Laut dem Veranstalter wurden Riesenkürbisse mit einem Gesamtgewicht von 8,3 Tonnen auf die Waage gestellt. "Die Kürbisgiganten sind das Ergebnis der vielen Zeit und Liebe, die die Teilnehmer in den vergangenen Monaten investiert haben", gratulierte Landesrat Martin Eichtinger (VP) den erfolgreichen Züchtern. Den Weltrekord hält ein Züchter aus Belgien. Dessen Riesenkürbis brachte bei einem Wettwiegen in Ludwigsburg in Baden-Württemberg 1190,5 Kilogramm auf die Waage.