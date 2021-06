Niederösterreich meldet sieben weitere Fälle der Delta-Variante

Festgestellt wurden sie in den Bezirken St. Pölten (vier) und Bruck an der Leitha, Gänserndorf sowie Korneuburg (je eine Infektion). Drei Personen seien genesen, fünf in Quarantäne, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

Bei fünf der betroffenen Personen handle es sich um Reiserückkehrer aus Russland, von den Malediven, aus Nepal, Italien und El Salvador. Folgefälle seien nicht bekannt, sagte ein Sprecher. Aufgrund der Sequenzierung sei der Nachweis der in Indien entdeckten Variante erst jetzt erfolgt, teilte er zudem mit.