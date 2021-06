Nachtschwärmer in Salzburg attackiert: Zehn Verletzte

Laut Polizei hat es insgesamt zehn Verletzte gegeben. Bei der Staatsbrücke schlugen sechs Männer grundlos auf drei Teenager im Alter von 17 und 18 Jahren mit Fäusten ein. Am Elisabethkai wurden neun Deutsche im Alter zwischen 18 und 31 Jahren von rund 20 Männern ebenfalls mit Fäusten angegriffen. Die Täter flüchteten.

Die am Freitag um 2.00 Uhr am Elisabethkai attackierten Deutschen rannten bis zu ihrem Hotel beim Neutor beziehungsweise ins Franziskanerkloster, wie die Landespolizeidirektion Salzburg informierte. Dabei wurden sie von den männlichen Tätern verfolgt. Wegen der "teils massiven Alkoholisierung" konnten sie weder den Tathergang noch die Täter konkret beschreiben. Polizisten hielten beim Marko-Feingold-Steg schließlich drei Verdächtige an, die von einigen Opfern offenbar wiedererkannt wurden. Die Ermittlungen zu den beiden Vorfällen sind noch nicht abgeschlossen.