Kollision: Drei Tote bei schwerem Unfall

Die tschechischen Staatsbürger waren 26, 39 und 58 Jahre alt. Ein von einer 32-jährigen Tschechin gelenkter Pkw war an einer Kreuzung mit einem Sattelzug kollidiert, an dessen Steuer ein 19-Jähriger saß. Der Chauffeur ist ebenfalls Tscheche.

Laut Polizei hatte die Autofahrerin an einer Kreuzung eine Stopptafel missachtet. Der Wagen wurde von dem Schwerfahrzeug erfasst und in ein Feld geschleudert. Die vier Pkw-Insassen wurden von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Wrack befreit. Trotz Reanimationsversuchen starben die drei Mitfahrer noch an der Unfallstelle. Die 32-Jährige wurde mit Verletzungen ins Landesklinikum Horn gebracht. Der Lkw-Chauffeur blieb unverletzt. Der Unfallbereich war nach Polizeiangaben drei Stunden lang für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.