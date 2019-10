Jagdunfall: Treiber durch Streifschuss verletzt

Der 62-Jährige erlitt nach Polizeiangaben Blessuren an der rechten Wange sowie am rechten Ohr und wurde im Krankenhaus Eisenstadt medizinisch versorgt. Ereignet hat sich der Unfall laut Exekutive während der Fasanjagd. Mehrere Treiber, darunter der 62-jährige Einheimische, waren in dem Maisfeld unterwegs. Nachdem ein Vogel aufgeflattert war, feuerten zwei Jäger aus ihren Schrotgewehren. Ein Schuss verletzte den 62-Jährigen. Die genauen Umstände des Unfalls waren vorerst nicht bekannt.

