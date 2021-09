Inzidenz in Krems und Braunau am höchsten

Das zeigen die Unterlagen der Ampel-Kommission für die vergangene Woche. Bei der risikoadjustierten Sieben-Tages-Bilanz liegt nur noch das Burgenland unter 100, Wien und Salzburg sind schon weit über 200. An den Intensivstationen ist derzeit in Wien mit 24 Prozent das Systemrisiko am Höchsten.

Niedrig blieb die Zahl der Tests mit Ausnahme Wiens, wo auf 100.000 Einwohner rund 54.000 Tests kamen. Die anderen Länder sind im Bereich 30.-40.000 - Ausnahme Tirol mit nur noch knapp 12.000. Abgeklärt wurden 63 Prozent der Infektionsfälle, asymptotisch waren 36 Prozent.

Die höchste Inzidenz hatte zuletzt Krems/Donau mit gut 346 vor Braunau mit 336. Gesamt lagen 15 Gemeinden über einer Inzidenz von 200. Die Risikostufen werden dann am Abend in der Ampel-Kommission entschieden.