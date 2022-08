Helmpflicht für E-Scooterfahrer gefordert

Nachdem am vergangenen Wochenende in Bad Waltersdorf ein 13-Jähriger, der mit einem E-Scooter unterwegs war, von einem Auto erfasst wurde und gestorben ist, fordern Verkehrssicherheitsexperten nun eine Helmpflicht für die Elektroroller. Diese gilt – da E-Scooter in der Straßenverkehrsordnung mit Fahrrädern gleichgestellt sind – bereits bis zu einem Alter von 12 Jahren.

Einer der Befürworter einer Helmpflicht ist Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Zudem seien die Scooter für junge Kinder noch nicht geeignet, zuerst empfehle sich ein kleiner, herkömmlicher Roller, mit dem man auf der Straße fahren kann, sagt der Experte im Gespräch mit dem ORF Steiermark.

Auch Elisabeth Fanninger vom Verein "Große schützen Kleine" tritt für den Helm ein: "Wir empfehlen, in jedem Alter einen gut sitzenden Helm zu tragen. Und man sollte sich informieren, wo man mit Rollern fahren darf."

Zum ORF-Beitrag: