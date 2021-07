Fall Leonie: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Vergewaltigung mit Todesfolge

Was für grauenhafte Szenen haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag der Vorwoche im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt in einer kleinen Wohnung abgespielt, die dem Wiener Jugendamt gehört und einem inzwischen 18-jährigen afghanischen Asylwerber zur Verfügung gestellt worden ist?