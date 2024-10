Erneute Drohmail: Bombendrohung gegen Bahnhof Zeltweg

Seit kurz nach sechs Uhr steht die Polizei am Bahnhof Zeltweg in der Steiermark wegen einer eingelangten Bombendrohung im Einsatz. Aktuell sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, die den Bereich akribisch nach gefährlichen Gegenständen absuchen. Der Bahnhof ist hierfür abgeriegelt. Die Polizei bittet unterdessen darum, den Bereich zu meiden und sich an die Anweisungen der Beamten zu halten.

Lesen Sie auch: Microsoft half den Ermittlern, den Bombendroher auszuforschen

Laut Polizei ging die Drohung am Dienstag gegen 6.00 Uhr bei der Landespolizeidirektion Steiermark ein. Da die Drohmail denen der letzten Wochen nicht ähnelt, geht die Polizei unterdessen von einem Trittbrettfahrer aus. Nähere Informationen werden hier im Laufe des Tages erwartet.

Polizei warnt mögliche Trittbrettfahrer

Erst am Montag konnte ein Verdächtiger in der Schweiz ausgeforscht werden. Er soll für insgesamt 27 Bombendrohungen per E-Mail verantwortlich sein. In Oberösterreich waren drei Bahnhöfe und zwei Schulen Zielscheibe. Der Verdächtige war schon amtsbekannt wegen anderer Vorwürfe.

Jede Bedrohung löste einen Großeinsatz der Polizei und weitreichende Sperren aus. Weshalb die Polizei mögliche Trittbrettfahrer, die sich einen schlechten Scherz erlauben wollen, eindringlich warnt, denn: Jegliche Drohung habe strafrechtliche Konsequenzen und könnte durchaus unbedingte Haftstrafen zur Folge haben. Dazu würden hohe Kosten als Entschädigung für die Polizeieinsätze und Sperren auf den Täter oder die Täterin zukommen.

