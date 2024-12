Auto ging in St. Pölten in Flammen auf: Brandstiftung vermutet

Ein Polizeisprecher bestätigte einen Bericht des ORF Niederösterreich (online). Die alarmierte Polizisten versuchten noch vergeblich, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlung der Brandursache sei zwar noch nicht abgeschlossen, man vermute jedoch Brandstiftung, teilte die Polizei am Samstag mit. In den vergangenen Monaten sei es bereits zu mehreren nächtlichen Pkw-Bränden in St. Pölten gekommen, bei denen bisher unbekannte Brandstifter am Werk gewesen waren.

