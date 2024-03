Ehepaar und 17-Jähriger starben bei Unfall in der Steiermark

Wie die Polizei am Montag berichtete, kamen drei Menschen noch am Unfallort ums Leben. Die Autos waren aus bisher ungeklärter Ursache gegen 20.15 Uhr bei Pöllau frontal ineinander gekracht. Durch die Wucht wurden beide Fahrzeuge mehrere Meter von der Fahrbahn in einen angrenzenden Acker befördert. Nachkommende Fahrzeuglenker verständigten den Notruf.

45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pöllau, 13 Einsatzkräfte der Rettung sowie ein Notarzt und der Rettungshubschrauber C17 trafen rasch am Unfallort ein. Für die drei Unfallbeteiligten, ein Ehepaar (61 und 59 Jahre alt) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Weiz, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.