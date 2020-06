Drei Festnahmen nach Attacken auf Kurden-Demo

Erneut haben Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Aktivisten und türkischen Nationalisten in Wien in der Nacht auf Freitag zu einem Polizeieinsatz geführt.

Am Donnerstagabend hatten sich linke und kurdische Aktivisten am Viktor-Adler-Markt zu einer angemeldeten Demonstration versammelt. Laut Polizei nahmen daran etwa 300 Personen teil. Ihnen gegenüber standen laut Polizei Vertreter türkischer Gruppierungen. Augenzeugen zufolge soll es sich dabei um Sympathisanten der "Grauen Wölfe" gehandelt haben. Die Exekutive wollte das nicht offiziell bestätigen.

Schon gegen die Versammlung am Viktor-Adler-Markt gab es Attacken mit Steinen,Flaschen und pyrotechnischen Gegenständen, so die Polizei. Bis zum Ende der Demo um kurz vor 20 Uhr sei der Demozug "immer wieder beworfen und provoziert" worden. Die kurdischen Teilnehmer seien von den Polizeikräften noch zu den U-Bahnen geleitet worden und "entfernten sich großteils vom Viktor-Adler-Markt". Der Exekutive zufolge entwickelten sich danach "immer wieder Brennpunkte" in Favoriten, "in denen sich Jugendliche zusammenrotteten", wie es in der Aussendung der Polizei hieß. Polizeikräfte seien mit pyrotechnischen Gegenständen, Pflastersteinen und Eisenstangen attackiert worden.

Gestern, Freitag, zog die Polizei eine erste Bilanz ihrer Einsätze. Drei dem rechtsextremen Spektrum zuzurechnende Angreifer wurden festgenommen, es gab zwölf strafrechtliche und 22 verwaltungsrechtliche Anzeigen. Zwei Beamte und ein Diensthund wurden verletzt. Das betraf auch mehrfach das Zeigen des sogenannten Wolfsgrußes, ein seit 2019 in Österreich verbotenes Erkennungszeichen mit der Hand für Sympathisanten der rechtsextrem-ultranationalistischen türkischen "Grauen Wölfe".

Auch für die kommenden Tage sind Kundgebungen und Demonstrationen geplant. Gestern Abend war die Polizei mit mehreren hundert Beamten im Einsatz bei einer Versammlung am Keplerplatz. Einhellig verurteilt wurden die Angriffe auf die Demonstration aus allen politischen Lagern unter anderem von Innenminister Karl Nehammer (VP) und dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SP).

