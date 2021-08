Covid auf Intensivstationen: Deutlich mehr Ungeimpfte infiziert

Drei Viertel der Covid-Patienten auf den Wiener Intensivstationen sind ungeimpft; noch deutlicher ist die Lage unter den Patienten auf den normalen Stationen: 85 Prozent von ihnen sind noch nicht geimpft, das berichte die Kleine Zeitung in ihrer Dienstags-Ausgabe.

Und auch bei der Frage der Infektionen zeigt sich, dass die Covid-Impfstoffe, die in den vergangenen Monaten in Österreich unters Volk gebracht wurden – 60,9 Prozent haben zumindest den ersten Stich erhalten – wirken: Die Ages hat nun erstmals getrennte 7-Tage-Inzidenzen (bestätigte Covid-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) für geimpfte und ungeimpfte Menschen veröffentlicht: Bei geimpften 18- bis 59-Jährigen liegt sie bundesweit bei 34,9. Bei den nicht- bzw. nur teilimmunisierten dagegen fünfmal so hoch, bei 192.

Dass die Spitalszahlen (wie viele Geimpfte behandelt werden müssen) nicht ebenfalls bundesweit verfügbar sind – was Wissenschaftler seit Monaten kritisieren – liegt aus Sicht des Gesundheitsministeriums am Datenschutz, der in Österreich im Verfassungsrang steht: „Nach Bedenken einzelner Bundesländer hinsichtlich des Datenschutzes wurde eine Prüfung durch die Datenschutzbehörde eingeleitet, die derzeit noch nicht abgeschlossen ist“, heißt es aus dem Ministerium zur Kleinen Zeitung.

Für die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß „sprechen die Daten eine klare Sprache“, ob sie nun für ganz Österreich oder die Steiermark gelten. Derzeit arbeite man an einer neuen Maßzahl, der risikoadjustierten Inzidenz, die auch die regionale Impfquote berücksichtigt. Sie soll etwa für die Erteilung von Bescheiden durch die Behörden ausschlaggebend sein.

Kärnten bremst noch mit tagesaktuellen Zahlen. Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) sagt, sie unterstütze eine regelmäßige Veröffentlichung des Anteils geimpfter und ungeimpfter Covid-Patienten, diese unterliege aber einer bundesweiten Vorgabe zur Darstellung der geimpften bzw. ungeimpften Patienten. „Diese ist bis dato nicht gegeben. Die datenschutzrechtliche Gründe sind diesbezüglich in Abklärung. In Kärnten sind – anders als etwa in Wien – die täglichen Fallzahlen viel geringer, sodass man Personen identifizieren könnte“ – was der Datenschutz verbietet.