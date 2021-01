Corona-Demo: 310 Anzeigen und 20 Festnahmen

"Jesus’ Blut heilt! Nicht die Impfung", stand auf einem Transparent. "Heimatschutz statt Mundschutz" auf einem anderen. Und natürlich durfte auch der Schriftzug "Corona is a lie" nicht fehlen. Rund 10.000 Menschen waren am Samstag in Wien zur Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gekommen.

Zwischen Wutbürgern, Esoterikern und Rechtsradikalen ließ sich auch der ehemalige FP-Obmann Heinz-Christian Strache blicken: wie etliche andere – zumindest zeitweise – ohne Maske, wie Fotos zeigten. Während die Heimatschützer ihre rot-weiß-roten Fahnen schwenkten und "Kurz muss weg" skandierten, warben die "Identitären" mit Martin Sellner für "Freiheit, Friede, Souveränität".

Die Polizei bestätigte am Samstag, dass der mehrfach verurteilte Neonazi Gottfried K. mit zwei Bussen voller Gesinnungskameraden aus dem Raum Oberwart bei der Demo war. Offenbar auch mit den alten Mitstreitern aus Zeiten der illegalen "Volkstreuen Außerparlamentarischen Opposition" (VAPO). Laut Verfassungsschutz gibt es starke Hinweise, dass K. Kader aus VAPO-Zeiten wieder um sich scharen will. Die VAPO war eine 1986 gegründete militante Neonazi-Gruppe, K. war ihr Obmann.

Gegendemo gegen "Wahnsinn"

"Gegen diesen Wahnsinn auf dem Heldenplatz" marschierten hingegen etwa 150 Jungsozialisten und Antifa-Aktivisten auf dem Stephansplatz auf. Auch Vertreter des "Schwarzen Blocks" wurden gesichtet. Im Bereich des Stubentors kam es schließlich zur Konfrontation zwischen Linken und Rechten.

Etwa 20 Gegendemonstranten setzten sich auf die Fahrbahn, um den Marsch der Corona-Leugner zu blockieren. "Wir impfen euch alle", lautete die Parole der linken Aktivisten. Dies rief eine Gruppe Fußball-Hooligans auf den Plan, die die Gegendemonstranten attackieren wollten. Doch die Polizei, die mit einem Großaufgebot angerückt war, konnte beide Gruppen auseinanderhalten.

Die Bilanz der Wiener Polizei: drei Festnahmen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, weitere 17 Festnahmen wegen verwaltungsrechtlicher Verstöße, etwa weil die Identität nicht feststellbar war oder wegen aggressiven Verhaltens. Dazu kamen 14 Anzeigen wegen strafrechtlicher Delikte und 296 verwaltungsrechtliche Anzeigen.

156 davon betrafen das Covid-19-Maßnahmengesetz. 242 Identitätsfeststellungen wurden durchgeführt. Die Polizei betonte, eine Vielzahl der Teilnehmer habe keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Doch "aus Gründen des Verhältnismäßigkeitsprinzips und polizeitaktischer Notwendigkeiten wurde die Großdemonstration nicht aufgelöst, sondern mit Anzeigen vorgegangen."