Auto stürzte in Bach, Lenker steckte fest

Gegen 09.30 Uhr war der Mann mit seinem Pkw von der Bluntaustraße abgekommen. Das Auto durchbrach eine Leitschiene und stürzte über mehrere Meter in den Bach, der das Auto flutete. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Auto bereits zur Hälfte mit Wasser gefüllt.

"Der Mann saß bis zur Hüfte im Wasser, seine Beine waren in dem Fahrzeug eingeklemmt", sagte Feuerwehrkommandant Peter Schluet. Die Feuerwehr sicherte das Auto mit einem Kran, damit es nicht abrutscht und entfernte einige Bäume. Feuerwehrleute seien dann in das Unfallauto geklettert und konnten den Mann per Hand, ohne technische Hilfsmittel, befreien, schilderte Schluet.

Der Deutsche wurde mit einer Korbtrage aus dem Unfallauto gehoben. Das Rote Kreuz Golling und das Team des Rettungshubschraubers übernahmen die Versorgung des Lenkers. Die Wasserrettung und die Feuerwehr konnten das Unfallauto mithilfe von zwei Kränen aus dem Bluntaubach ziehen. Die Feuerwehr Golling war mit sechs Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz. Sieben Wasserretter, die aufgrund des Schmelzwassers nachalarmiert wurden, drei Sanitäter und zwei Polizisten beteiligten sich an der Rettungsaktion.