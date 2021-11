Ausreisekontrollen im Kärntner Bezirk Villach-Land geplant

Die Sieben-Tage-Inzidenz in diesem Bezirk war zuletzt auf 684 geklettert. Die entsprechende Verordnung soll über das Wochenende ausgearbeitet werden und mit Montag, 0.00 Uhr, in Kraft treten.

Laut Kaiser soll es dort, wo es höhere Inzidenzen gibt, zu "Kontrollintensivierungen" mit Straßenkontrollen kommen. Damit gemeint ist das Gegendtal nördlich von Villach und hier besonders die Gemeinden Feld am See und Arriach. Das Koordinationsgremium in Kärnten habe aber auch die anderen Bezirke im Auge. Fünf der zehn Bezirke in Kärnten bereits Impfraten über 60 Prozent haben, für sie gilt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz von 600 eine Woche lang überschritten sein muss, bis es zu schärferen Maßnahmen kommt. Die Bezirke Feldkirchen und Spittal an der Drau seien von einer Impfrate von 60 Prozent noch weiter entfernt, haben aber auch schon Inzidenzen von mehr als 300.

Die aktuelle Lage wird am Freitagabend auch Thema bei eine Treffen der Landeshauptleute sein. "Ich hoffe, dass wir dabei eine gemeinsame Vorgehensweise finden und abgestimmt aufeinander vorgehen", erklärte Kaiser dazu.

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Kärnten ist mit Donnerstag erneut gestiegen. 402 Neuinfektionen und 232 neu Genesene innerhalb der vergangenen 24 Stunden bedeuten, dass es aktuell 3.096 Infizierte im Bundesland gibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 413 und damit auf dem Jahreshöchststand. Seit Mittwoch um zehn Patienten gestiegen ist die Zahl der Personen, die wegen einer Covid-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt werden müssen: Von den 125 Patienten liegen 22 auf einer Intensivstation.

Unterdessen haben die Kärntner Behörden Warnungen an Gäste von zwei Gastronomiebetrieben ausgesprochen: Im Rasthaus Alex in Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan) war eine hochinfektiöse Person am 30. und 31. Oktober anwesend. Und in der GIG Bar Velden war am 31. Oktober eine mit dem Coronavirus infizierte Person unterwegs. Gäste sollen ihren Gesundheitszustand beobachten und bei Symptomen die Hotline 1450 kontaktieren.