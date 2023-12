Aus für Pendlerpauschale? Gewessler: "Es geht um eine Reform"

In Oberösterreich werden laut Verkehrserhebung 75 Prozent der Arbeitswege mit dem motorisierten Individualverkehr zurückgelegt.

Die Pendlerinitiative Österreich zeigte sich empört, die FPÖ sah gar das Ende der freien Mobilität nahen: Eine Aussage von Leonore Gewessler bei der UNO-Klimakonferenz COP28 in Dubai hat Kritiker auf die Barrikaden steigen lassen. Man könne nicht gleichzeitig finanzieren, was man bekämpft, hatte die Grüne Umweltministerin in Zusammenhang mit der Abschaffung klimaschädlicher Subventionen gesagt.

Abschaffung klimaschädlicher Subventionen

Wie berichtet, hat sich Österreich in Dubai einer entsprechenden Initiative angeschlossen. Diese sieht als ersten Schritt vor, einen Überblick über das Ausmaß klimaschädlicher Subventionen zu schaffen, um daraus Handlungsschritte abzuleiten. Laut einer Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo hat der österreichische Staat zwischen 2016 und 2020 jährlich 4,1 bis 5,7 Milliarden Euro an klimaschädlichen Subventionen vergeben. Zu den höchsten fossilen (indirekten) Subventionen in Österreich zählen laut Wifo die Pendlerpauschale und das Dieselprivileg.

"Bitte bei den Fakten bleiben"

Allein in Oberösterreich haben mehr als 300.000 Beschäftigte – das ist beinahe jeder zweite Arbeitnehmer – einen längeren Arbeitsweg als 10 Kilometer und damit auch einen gesetzlichen Anspruch auf die Pendlerpauschale, rechnet Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) vor. In ganz Österreich beziehen rund 1,3 Millionen Menschen eine Pendlerpauschale. Müssen sie alle jetzt um hunderte Euro pro Jahr fürchten?

"Bei der Pendlerpauschale geht es darum, das System gerechter und ökologischer zu machen", sagte Gewessler am Mittwochabend in der ZiB2. "Alle, die hier eine Abschaffung unterstellen, bitte ich, bei den Fakten zu bleiben. Es geht um eine Reform", sagte Gewessler im Interview mit Armin Wolf, ohne Details über die Pläne zu nennen. Das Interview in voller Länge:

Kritik von der FPÖ

Unterdes reißt die Kritik nicht ab. Für Menschen, die in ländlichen Gebieten leben und täglich den Weg in städtische Zentren zur Arbeit auf sich nehmen müssen, erweise sich die Pendlerpauschale als "unverzichtbarer Faktor", sagte Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ).

"Die Pläne der Bundesregierung, das Autofahren teuer und somit deutlich unattraktiver zu machen, enden in einem sozialen Dilemma. Ich hoffe deshalb, dass es sich bei den Plänen zur Abschaffung der Pendlerpauschale lediglich um eine Fata Morgana handelt", teilte Steinkellner per Aussendung mit. FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher Christian Hafenecker befürchtete gar ein "Ende der freien Mobilität".

"Ein verheerendes Bild"

Aber auch vom Koalitionspartner kam harsche Kritik – und zwar aus Niederösterreich. "Arbeitende Menschen sollen schikaniert werden, während Klimakleber auf unseren Straßen Narrenfreiheit genießen, das kommt mit uns nicht in Frage. Das ist ein verheerendes Bild, das manche Verantwortliche hier abgeben", empörte sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Die Pendlerinitiative Österreich bezeichnete das Vorhaben als "beklemmend". Die Pendlerpauschale sei "keine bloße steuerliche Vergünstigung, sondern eine unverzichtbare Unterstützung für Menschen, die täglich weite Strecken zurücklegen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen", wurde Obmann Peter Amreich in einer Aussendung zitiert.

