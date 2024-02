AC/DC in Wien: So viel kosten die Tickets

Gitarrist Angus Young (r.) und Sänger Axl Rose 2016 in Wien.

Wer Karten für das Mega-Event im Juni ergattern wollte, musste schnell sein: Am Freitag um 10 Uhr startete der Vorverkauf für die AC/DC-Shows am 23. und am 26. Juni im Wiener Ernst Happel Stadion, schon zu Mittag war ein Großteil der Stehplatzkarten auf oeticket.com vergriffen. Und das trotz des stolzen Preises von 157,20 Euro.

Keine Stehplätze mehr verfügbar

Am frühen Nachmittag war dann der Termin am 23. Juni gänzlich ausverkauft, für das Konzert am 26. Juni gab es noch vereinzelte Sitzplatzkarten der Kategorien 1 (um 204,20 Euro) und 2 (um 184,23 Euro) sowie solche mit eingeschränkter Sicht. Selbst für letztere müssen Fans 146,63 Euro berappen. Weil eine große Nachfrage erwartet worden war, wurde die maximale Bestellmenge schon vorab auf 6 Tickets pro Person und Termin limitiert.

Die Shows sind Teil der "Power Up"-Tournee, die die Band am Montag bekanntgegeben hat. Insgesamt sind dabei 21 Konzerte in ganz Europa vorgesehen. "Power Up" ist auch der Titel des jüngsten Studioalbums der Gruppe, das 2020 erschienen war.

Erste Europa-Tournee seit 8 Jahren

Für AC/DC ist es die erste Europatournee seit acht Jahren, wie der Veranstalter mitteilte. Damals musste allerdings Sänger Brian Johnson aus gesundheitlichen Gründen pausieren, weshalb ihn Axl Rose von Guns N' Roses ersetzte. Nun ist Johnson zurück am Mikrofon, und neben ihm erwartet die Fans natürlich auch Angus Young an der Leadgitarre.

Komplettiert wird die Band aktuell von Rhythmusgitarrist Stevie Young und Schlagzeuger Matt Laug. Verzichten muss man laut Ankündigung hingegen auf Bassist Cliff Williams, wobei dafür keine näheren Gründe angeführt wurden. Wer ihn ersetzen wird, steht noch nicht fest.

Mit den Konzerten wollen AC/DC auch ein Jubiläum feiern, spielte die Band doch am 31. Dezember 1973 ihr allererstes Konzert.

