70-Jähriger nach Skiunfall verstorben

Laut Information der Polizei kam der Mann am 4. Februar ohne Fremdverschulden auf einer blauen Piste zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 70-Jährige zunächst ins Krankenhaus nach Kufstein und anschließend in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen in der Nacht auf Freitag.

