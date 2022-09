20 Millionenfragen aus der "Millionenshow"

"Ich bin stolz und froh, Teil dieses Erfolgsformates zu sein", sagt Assinger. Er folgte Rainhard Fendrich und Barbara Stöckl als Moderator der Quiz-Sendung, die am 24. Jänner 2000 als österreichische Version der britischen Show "Who Wants to Be a Millionaire?" startete und ursprünglich den Namen "Alles ist möglich - Die 10-Millionen-Show" trug.

Fünf Frauen und drei Männer knackten bis jetzt die Million, sie konnten alle 15 Fragen richtig beantworten. Die Millionenfrage wurde aber schon öfters gestellt.

Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen: Wie viele der 20 Millionenfragen hätten Sie gewusst?