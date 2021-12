Zwei Tage vor Weihnachten endete jahrelange Flucht einer Räuberin

Die 21-Jährige und andere Täter raubten am 6. Dezember 2019 einen Mann in seiner Wohnung in Linz aus, indem sie maskiert und vermummt in dessen Wohnung eindrangen. Die Täter attackierten den Mann und schlugen ihn. Anschließend stahlen sie ihrem Opfer Bargeld, Parfüm und Suchtmittel. Wegen ihrer einschlägigen Vorstrafen wurde die Linzerin zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt.

Deshalb setzte sich die Frau ab und tauchte in der Schweiz unter. Seither wurde sie per EU-Haftbefehl gesucht. Oberösterreichische Zielfahnder machten sie in der Schweiz ausfindig. Schweizer Kollegen konnten die Frau am 22. Dezember verhaften. Im Gefangenenhaus Zürich sitzt sie nun in Auslieferungshaft.