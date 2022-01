Zum zweiten Mal Opfer von Onlinebetrügern

Eine Frau meldete sich vergangene Woche mehrmals bei der 57-Jährigen aus Eferding. Die Betrügerin gab sich als Mitarbeiterin eines Kryptowährungsunternehmens aus und behauptete, auf einem Konto lägen 38.000 Euro, die der 57-Jährigen gehörten. Diese hoffte, dass es sich um das im Vorjahr verlorene Geld handelte, und überwies am 7. Jänner eine "Bearbeitungsgebühr". Weil die Überweisung laut der Betrügerin nicht funktioniert hatte, überwies die 57-Jährige noch zwei weitere Male Geld an ein deutsches Konto. Insgesamt verlor sie so 14.000 Euro. Schließlich wurde sie misstrauisch und verständigte die Polizei.