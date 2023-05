Wohnhaus am Attersee ging in Flammen auf - Bewohner vermisst

Aus noch unbekannter Ursache hatte der Brand in dem Wohnhaus in der Ortschaft Rosenau (Gemeinde Seewalchen am Attersee) gegen 18:15 Uhr seinen Ausgang genommen. Nachbarn waren auf den starken Rauch aufmerksam geworden und hatten Alarm geschlagen. Zu diesem Zeitpunkt konnte das Haus bereits nicht mehr betreten werden. In dem Gebäude hatte sich ein Ehepaar, eine 61-Jährige und ihr bettlägeriger 64-jähriger Ehemann, aufgehalten.

16 Feuerwehren mit 190 Helfern wurden zu dem Brand gerufen, es wurde Alarmstufe drei ausgerufen. Das Feuer hatte sich rasch auf das gesamte Haus ausgebreitet. Auch den Kräften der Feuerwehr war es unmöglich, trotz schweren Atemschutzes das Gebäude zu betreten. Die Lage am Ende einer Sackgasse erschwerte zudem die Löscharbeiten. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert.

Die Bewohner gelten nach wie vor als vermisst, es ist davon auszugehen, dass beide ums Leben gekommen sind. Die Suche nach dem Ehepaar musste wegen des lodernden Feuers abgebrochen werden. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Um den Brand zu bekämpfen, musste in den Nachtstunden damit begonnen werden, mit einem Kranfahrzeug den Dachstuhl zu entfernen. Die Einsatzkräfte waren die ganze Nacht vor Ort, am Samstagvormittag dauerten die Arbeiten weiterhin an. Aufgrund des vielen Unrats in dem Haus konnte noch kein "Brand Aus" gegeben werden. Ein Sachverständiger wird am Samstag den Einsatzort begutachten, um die Brandursache zu eruieren.

