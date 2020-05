Wieder zahlreiche Anzeigen bei Tankstellentreffen

Das ist auszugsweise die Bilanz zweier Schwerpunktkontrollen in Bezug auf Autorennen und motorisierte Versammlungen, die das Stadtpolizeikommando am vergangenen Freitag und am Samstag im Bereich von Tankstellen im Linzer Stadtgebiet durchführte. Obendrauf gab es noch sieben Anzeigen nach dem Covid-Gesetz.

Erst vor einer Woche hatte die Polizei ein Treffen von rund 90 Personen mit etwa 35 Autos aufgelöst. Die Palette der Beanstandungen reichte von Beschleunigungsduellen über diverse andere Übertretungen der Verkehrsregeln bis hin zum Tunen von Fahrzeugen, wie die Polizei gestern mitteilte. Auch einige durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigte Lenker wurden ausgemacht, mehrere Kennzeichen abgenommen, der eine oder andere Führerschein fehlte.

Hintergrund ist, dass sich im Bereich einiger Linzer Tankstellen immer wieder Straßenrowdys treffen und von dort aus auch illegale Autorennen fahren sollen. Hotspot ist derzeit die Salzburger Straße.

