Wie drei Brasilianer vom Salzberg gerettet wurden

HALLSTATT. Hallstatt: Extrafahrt für Gäste, die die letzte Seilbahn versäumten.

Die Standseilbahn in Hallstatt fuhr nach Betriebsschluss ein weiteres Mal auf den Salzberg. Bild: Privat

Die reizvolle Naturlandschaft und das jahrtausendealte Vermächtnis der Hallstattkultur locken jährlich fast eine Million Tagesgäste aus allen Regionen dieser Welt ans Westufer des Hallstättersees. So auch am Dienstag, als drei Brasilianer (29, 32 und 36 Jahre alt) und eine Slowakin (27) von Wien nach Hallstatt reisten. Gegen 15.30 Uhr, eine Stunde vor Betriebsschluss, fuhren die Touristen noch mit der Standseilbahn auf den Salzberg, um dort die Aussichtsplattform zu besuchen.

Abstieg ins Tal war zu riskant

Dass die letzte Seilbahn ins Tal um 16.30 Uhr abfahren würde, bekamen die Gäste von Mitarbeitern eigens noch erklärt. Doch offenbar vergeblich. Gegen 17 Uhr hielten sich die vier Touristen noch immer auf der Plattform auf und wussten nicht recht, was sie nun tun sollten. Denn der Abstieg zu Fuß ins Tal sei wegen abgegangener Lawinen und Bäumen, die die Wanderwege blockieren, zu riskant gewesen, informierte ein Sprecher der Polizei. Die Brasilianer setzten daher einen Notruf ab.

Die Notlösung: Um 18 Uhr wurde die Standseilbahn außertourlich wieder in Betrieb genommen, um die Touristen sicher nach Hallstatt zurückzubringen. Zwei Alpinpolizisten und zwei Standseilbahn-Mitarbeiter waren im Einsatz, die Bergrettung hielt sich in Bereitschaft. Drei bis vier Mal im Jahr komme es vor, dass Gäste die letzte Abfahrt verpassen und deshalb die Seilbahn noch einmal in Betrieb genommen werden müsse, sagt der Salzwelten-Betriebsleiter Kurt Reiter. Warum, ist ihm ein Rätsel. "Wir haben Info-Tafeln in 17 verschiedenen Sprachen, die Fahrpläne sind auch digital verfügbar", sagt Reiter. "Bequemlichkeit und Desinteresse" vermutet er als Ursache für die Sorglosigkeit mancher Touristen.

Nachdenken über Kostenersatz

Bisher waren diese Extrafahrten kostenlos, doch dies wolle man nun überdenken, sagt Reiter. Denn die Wiederinbetriebnahme nach Betriebsschluss sei mit Kosten verbunden. "Die Mitarbeiter müssen aus der Freizeit geholt werden, wofür Zuschläge von bis zu 100 Prozent auszuzahlen sind", betont der Betriebsleiter. Außerdem sei nicht jeder Mitarbeiter direkt aus Hallstatt, sondern müsse von weiter her anreisen. Die Seilbahn-Verantwortlichen überlegen nun, künftig Blinklichter und Lautsprecherdurchsagen einzusetzen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema