Wenn die Schulglocke die Ferien einläutet

Ein letztes Mal ertönt es in diesem Schuljahr – das vertraute Läuten der Schulglocke. In der Weberschule in Linz eilen die Schüler in ihre Klassen und können es kaum erwarten, ihre Zeugnisse abzuholen und in die langersehnten Schulferien zu starten. Für 190.000 Schüler und Schülerinnen geht ein Schuljahr voll Höhen und Tiefen zu Ende.

"Wir haben ein herausforderndes Jahr hinter uns – in pädagogischer und bürokratischer Hinsicht", sagt Helga Zeiringer, Direktorin der Volksschule in der Webergasse. Im Vorjahr hatte die Corona-Pandemie zwar schon ihre Spuren im Schulalltag hinterlassen, der Start im Herbst war dennoch erneut eine logistische Herausforderung. In den Sommerferien haben die Direktorin und die 15 Lehrerinnen der Schule Vorbereitungen getroffen. "Beim Schulstart waren wir optimistisch. Aber wir haben mit einem erneuten Lockdown gerechnet", sagt die Direktorin.

Wöchentlich wurden Lernpakete für die 115 Schüler und Schülerinnen der Weberschule erstellt, die Eltern brachten die erledigten Aufgaben zum Korrigieren in die Schule.

Video: OÖN-TV spricht mit OÖN-Redakteur Michael Schäfl über das gerade zu Ende gegangenen Schuljahr.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zeugnisse mit Applaus

Durch die geöffnete Klassenzimmertür ertönt ein Klatschen. Die Lehrerin hält die Zeugnisse der aufgeregten Erstklässler in der Hand und ruft jeden einzeln auf. Begleitet vom Applaus der Klassenkameraden, erhalten die Kinder ihre Zeugnisse beim Lehrertisch. Gratuliert wird per Faustcheck.

Das Lächeln der Schüler, als sie am letzten Schultag ihre Zeugnisse entgegennehmen, lässt sich nur erahnen. Denn die Gesichter sind mit einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt. "Die Distanz hat den Schülern sehr zugesetzt. Sie lernen am besten mit Händen und Füßen und brauchen Gruppenaktivitäten", sagt Volksschuldirektorin Zeiringer.

Wie werden Noten wohl ausfallen? Bild: Volker Weihbold

Zu ihren Zeugnissen bekommen die Schüler der 1A eine DVD mit Fotos und Filmen. "Malt auf das Cover euer Lieblingserlebnis", sagt die Klassenlehrerin. "Ich male den Beamer. Da konnten wir in der Corona-Zeit Filme schauen", sagt Erstklässlerin Marlene Leitner.

"Zeit der Zuversicht"

Trotz der Pandemie-Maßnahmen blickt Zeiringer auf ein erfolgreiches Schuljahr zurück: "Der Großteil der Schüler war gut erreichbar, gelegentlich gab es Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit den Eltern und bei der Technik." Digitale Medien werden auch im kommenden Schuljahr eine wichtige Rolle spielen, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin und Bildungsreferentin Christine Haberlander (VP) gestern. "Nach einer schweren Phase erleben wir jetzt eine Zeit der Zuversicht", sagt Haberlander.

Erstes Zeugnis in der Volksschule Bild: Volker Weihbold

"Trotz Herausforderungen haben wir in den Unterricht zurückgefunden." Neben Selbsttests bringt das neue Schuljahr auch eine Digitalisierungsoffensive. Mehr als drei Millionen Euro investiert das Land Oberösterreich in den Ankauf von Laptops und Tablets. "So können wir im Wintersemester gleich zukunftsfit starten", sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Das heurige Schuljahr in Zahlen

6 Millionen Selbsttests wurden an Oberösterreichs Schulen durchgeführt, davon eine Million bei Lehrpersonen. Mehr als 2000 Infektionen konnten so entdeckt werden.

wurden an Oberösterreichs Schulen durchgeführt, davon eine Million bei Lehrpersonen. Mehr als 2000 Infektionen konnten so entdeckt werden. 2,5 Millionen Schutzmasken gab das Land Oberösterreich im heurigen Schuljahr an die Schulen aus. Davon waren knapp 350.000 FFP2-Masken.

gab das Land Oberösterreich im heurigen Schuljahr an die Schulen aus. Davon waren knapp 350.000 FFP2-Masken. 2090 Schüler blieben selbst nach der allgemeinen Rückkehr in die Klassenzimmer im Distance Learning. Der Grund dafür: Ihre Eltern und Erziehungsberechtigten waren mit den Selbsttests nicht einverstanden.

Corona und Schule: Eine Chronologie

Mehrmals pendelten die Schüler heuer zwischen Klassenzimmer und Homeschooling. Hier ein kleiner Überblick.