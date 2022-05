"Wös United" widmet der Ukraine Charity-Konzert

An diesem Abend treten vier Bands aus der Region auf und widmen ihre Musik jenen, die unter dem Krieg in der Ukraine besonders leiden. "Der Eintrittserlös aus dem Charity-Event geht an den Verein ‚Support Ukraine Now Upper Austria‘, der von dem Oberösterreicher Thomas Brunner organisiert wird", sagt Organisatorin Ulli Wurpes. Die Veranstalter rechnen mit einem Spendenbetrag von mehr als 10.000 Euro, der der Versorgung der Neuankömmlinge aus der Ukraine zugutekommen sollen.

Highlight: Ukrainische Ballade

Ein besonders emotionaler Moment an dem Abend wird der Auftritt der 17-jährigen Ukrainerin Alevtina, die die Ballade "1944" – mit diesem Lied hat die Ukraine 2016 den Eurovision Song Contest gewonnen – singt.

Neben dem karitativen Engagement ist es Wurpes ein Anliegen, heimische Bands auf die Bühne zu holen. Die Musiker von Zimmer3, Michaela Schausberger und Christian Kapun, präsentieren gemeinsam mit Sängerin Anja Sodnikar (bekannt unter dem Namen SodL) ihre Eigenkompositionen, kombiniert mit Geschichten aus dem Leben.

Mit der Band Sankt Krinzinger tritt eine Nachwuchsband der heimischen Blues-Szene auf und präsentiert leidenschaftlichen Mundart-Blues aus Oberösterreich und Wien. Die Eferdinger Formation Chili con Carmen verbindet unterschiedliche Musikstile und die Welser Band Forest Lane kombiniert Orgel und Gitarre mit Harmoniegesang und weiblicher Saxophon-Power.

Für die Kulinarik sind Alex Springer und das Black Horse verantwortlich. Tickets sind unter kupfticket.at und in den Vorverkaufsstellen erhältlich. (kap)