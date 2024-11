Modelabel-Gründer aus Wels setzen sich für SOS-Kinderdorf ein

"Onedare" (jemand, der sich traut) nennen Michael Holzinger, Johannes Mittermayr und Kajetan Zauner ihr Welser Label für Streetwear-Mode. Seit zwei Jahren betreiben die drei modeaffinen jungen Unternehmer einen gleichnamigen Onlineshop. "Unsere Idee war, etwas zu machen, wo wir auch etwas zurückgeben können", sagt Johannes Mittermayr, der mit Holzinger eine Werbeagentur in Wels betreibt. Zauner ist im Baugewerbe tätig.

Bedruckt und bestickt werden die T-Shirts, Sweater und Hoodies von Menschen mit Beeinträchtigung in den geschützten Werkstätten in Salzburg, die mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung mit inklusiver Produktion in Österreich haben.

Aktion bis 10. Dezember

Zum zweiten Mal beteiligen sich die drei Jungunternehmer heuer außerdem an der Aktion Giving Tuesday und spenden einen Teil des Umsatzes an das SOS-Kinderdorf in Altmünster.

Der Giving Tuesday, heuer am 3. Dezember, entstand als internationales Pendant zum konsumgetriebenen Black Friday. An diesem Tag des Gebens engagieren sich Menschen weltweit für den guten Zweck. Bei "Onedare" läuft die Giving Tuesday-Aktion vom Black Friday, 29. November, bis zum 10. Dezember.

Heuer haben die drei Jungunternehmer extra etwas für den Giving Tuesday anfertigen lassen, das in limitierter Stückzahl verfügbar ist.

Wichtig ist den dreien, dass Konsumenten nicht nur Nachhaltigkeit und faire Produktion mit ihrer Kleidung verbinden, sondern sie wollen auch eine Botschaft und ein Gefühl mittransportieren.

"Onedare" ist ein Wort, bestehend aus zwei englischen Begriffen: "one", also jemand, und "dare", sich trauen. Jemand zu sein, der sich traut, den ersten Schritt zu wagen – das ist "Onedare". "Ob man scheitert oder erfolgreich ist, findest du erst heraus, wenn du diesen Schritt gehst. Und diesen Schritt zu gehen, das ist das ‚Onedare-Gefühl‘, das wir mit unserer Kleidung vermitteln wollen", sagt Mittermayr.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels